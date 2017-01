Video: jalakäijad jooksevad punase tulega teele

«Seal on küsimus selles, et inimesed tahavad ilmselt ühissõidukile jõuda ja jooksevad selle tõttu punase tulega üle tee,» arvas transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Ta lisas, et liikluskorralduslikult pole seal võimalik midagi teha. «Ühissõidukipeatus peab ohutuse tagamiseks olema pärast valgusfoori. Ja samal ajal, kui ühissõiduk sõidab, ei saa jalakäija käia. Kui ühissõidukil on roheline, peab teeületajal olema punane tuli. Kui inimene näeb peatuses ühissõidukit ja otsustab sellele jõudmiseks punase tulega üle tee joosta, siis see on teadlikult võetud risk,» ütles Rüütelmaa.

«Aga kui inimesed seal lihtsalt punase tulega üle tee lähevad, siis on tegemist liiklusjärelevalve küsimusega. See tähendab, et tuleks järelevalvet tõhustada, kuna fooritsüklit me seal muuta ei saa. Sõpruse puiestee foorid on seatud ühte lainesse, lisaks veel ühistranspordi prioriteedisüsteem,» lausus liikluskorraldaja.

Ta möönis, et võib-olla peaks ka selle koha peale panema hoiatavad plakatid, nagu on näiteks Tammsaare teel Tondi Selveri lähedal, kus mitu jalakäijat on üle tee joostes hukkunud, kuigi sealsamas lähedal on jalakäijate tunnel.

«Üldiselt me oleme neid hoiatusi rakendanud sellistes kohtades, kus keegi on hukkunud. Aga võib-olla tuleb mõnda kohta tõesti panna hoiatus juba enne seda, kui keegi surma saab. Nii palju, kui me viimasel ajal Tammsaare teed oleme jälginud, siis seal on inimesed hakanud rohkem tunnelit kasutama,» ütles Rüütelmaa.