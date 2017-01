Põhja-Tallinna koolinoored viivad üksikutele pensionäridele abipakke

Heategevusliku iseloomuga ettevõtmine asendab varasemalt aastavahetuse paiku jagatud kommipakke, mis tekitasid etteheiteid ja poleemikat, teatas linnaosavalitsus.

Laupäeval kell kümme kogunevad Põhja-Tallinna Noortekeskuses (Kopli tn 98) vabatahtlikena projektis osalevad õpilaed, kes komplekteerivad üksi elavatele pensionäridele mõeldud abipakid ja toimetavad need seejärel nädalavahetuse jooksul abi vajavatele eakatele koju. Nendele inimestele, kes nädalavahetusel pakki kätte ei saa, toimetab selle hiljem kätte linnaosavalitsus.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul kuulub linnaosavalitsuse prioriteetide hulka lisaks heakorrale ja vähekindlustatud lastega peredele ka eakate inimeste eest seismine.

«Eriti raskes majanduslikus seisus on üksi elavad pensionärid. Vanematel inimestel on tihtilugu iga euro arvel. Kommipakid olid toredad, kuid loodetavasti aitavad kodutarbeid sisaldavad abipakid pisut raha kokku hoida, et see seejärel oma soovide kohaselt kulutada - kontserdi- , teatripiletile või millelegi muule vajalikule ja meeldivale. Enne paki sisu koostamist konsulteerisime ka eakate inimeste endiga ning spetsialistidega. Loomulikult ei lähe mina ise kohalike omavalitsuste valimiste aastal igasse koju kaasa neid isiklikult üle andma ning mingeid linnaosavanemat kiitvaid materjale neile samuti ei lisata. Eesmärk on koos vabatahtlikega inimesi päriselt aidata,» ütles Kaljulaid.

Pakid on komplekteeritud eelkõige silmas pidades praktilist väärtust. Näiteks on seal pesupulber ja nõudepesuvahend, aga ka mesi.

Linnaosavalitsuse üleskutsele teatada üksi elavatest pensionäridest, kes võivad vajada toetamist ja tähelepanu tuli suur hulk e-kirju ja telefonikõnesid. Kokku toimetavad vabatahtlikud koolinoored üksikutele pensionäridele üle 800 abipaki, ettevõtmine läheb linnaosale maksma kuni 8500 eurot.