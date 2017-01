Sotsid nõuavad Tallinna TV eelarve osas selgitusi

«Võimatu on mööda vaadata Tallinna linnavalitsuse aina kasvavatest propagandakuludest, mis valimisteaastal ulatuvad enam kui 15 miljoni euroni. On äärmiselt taunitav, et Keskerakond põletab maksumaksja raha Tallinna TV katlas järjest eredama leegiga. Kuna telekanal täidab avalikku ülesannet, on linlastel õigus teada, kuidas ja milleks see raha kulub,» selgitas Liivat teabenõude esitamise tagamaid.

Matto lisas, et jätkuvalt on avalikustamata Tallinna TV propagandaseriaali «Savisaare protsess» eelarve, aga ka Keskerakonna kongressi otseülekannete kulud. «Taavi Aas on öelnud, et telekanal rahastas «Savisaare protsessi» omateenitud vahendite arvelt. Linlastena peame teadma, kust ja kuidas on need omavahendid teenitud ning kas eelarve kulupoolel on mustreid, mis viitavad maksumaksja raha väärkasutamisele Keskerakonna huvides,» ei välistanud Matto pöördumist ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni poole.

Liivat ja Matto esitasid telekanali juhatuse liikmele Toomas Raagile ja nõukogu esimehele Allan Alakülale teabenõude, milles nõuavad Tallinna TV eelmise aasta kolme esimese kvartali eelarvet tulu- ja kuluallikate kaupa. Vastavalt avaliku teabe seaduse paragrahvile 18 tuleb nõudele vastata viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.