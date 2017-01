Vanalinna baarid võivad vaidluses linnaga minna riigikohtuni välja

Tallinna ringkonnakohus otsustas jätta muutmata Tallinna halduskohtu otsused, mille järgi on Tallinna linnavalitsuse korraldus piirata vanalinna baaride öist lahtiolekuaega ja alkoholimüüki õiguspärane.

Otsus puudutab veel aktiivselt tegutsevaid Suur-Karja tänaval asuvaid meelelahutuskohti, nagu Labor baar, Nimeta baar, St. Patrick’s ja Route 13, aga ka eemal asuvaid kohti, nagu Valli baar ja Taco Express.

Samuti leidis ringkonnakohus erinevalt halduskohtust, et linnavalitsuse korraldus peaks kehtima siiski ka Suur-Karja tänaval asuvate The Dublineri ja Bayern Böhmen Kelleri (M&A Pubid OÜ) kohta.

Hiljutine kohtuotsus on rõõmusõnum vanalinna elanikele ja Tallinna linnale, kuid mõistagi mitte baaridele, kes peavad nüüd otsustama, kas asuda linna korraldust täitma ja ehk üldse uksed sulgeda, või esitada kassatsioonkaebus riigikohtule. Aega selleks on 6. veebruarini.

Vähemalt kolme baari esindajad kinnitasid, et kavatsevad riigikohtuni välja minna. Üks neist on Suur-Karja tänaval asuva St. Patrick's. «See, et meil keelatakse määrusega ka toidu müümine, on ilmne äritegevuse piiramine ilma igasuguse õigusliku aluseta,» põhjendas St. Patrick’s OÜ juhatuse liige Priit Vahe, et probleemiks ei ole vaid öine alkoholimüügi piirang.

Pikaks veninud vaidlust linnaga nimetas ta absurdseks. «Tallinna linn on teinud korralduse Suur-Karja tänava restoranidele ja baaridele märkega, et see kehtib kuni rikkumiste kõrvaldamiseni, kuid St. Patrick'sil ei ole linna ega politsei ees ühtegi rikkumist, mida oleks tuvastatud, ja mida meil oleks seetõttu võimalik kõrvaldada,» lisas Vahe, et sel põhjusel nad otsuse edasi kaebavadki.

Niisamuti kinnitas OÜ Kanteron BVI (Nimeta baar ja Route 13) juhatuse liige Vallo Palvadre, et nad kavatsevad Tallinna ringkonnakohtu otsuse vaidlustada ja riigikohtusse pöörduda. «Linnavalitsuse korraldusega seatud kellaaegadega ei ole paraku võimalik majandustegevust jätkata,» tõdes Palvadre.

Kaks baari uksed sulgenud

Ta viitas ka asjaolule, et kaks Suur-Karja tänava baari on juba oma uksed juba sulgenud, mistõttu on sealkandis ka müra oluliselt vähem. Samuti ütles Lab OÜ ja Acacia Trade OÜ (Labor baarid) juhatuse liige Rando Säinas, et kahe baari sulgemise näol on Suur-Karja tänav oluliselt rahulikum.

«Baaride kontsentratsioon, millega linn ja elanikud rahul ei ole, on oluliselt vähenenud. See oli ka kohtus üks etteheidetest, et baaride kontsentratsioon sealkandis on liiga suureks läinud. Nüüd on selgelt näha, et tänaval on vähem inimesi ja müra,» rääkis ta. Säinas viitas ka politsei andmetele, mille kohaselt on väärtegude arv vanalinnas langenud.

Üks viimase poole aasta jooksul suletud baaridest Suur-Karja tänaval ongi Labor baar. Teine Labor baar veel tegutseb.

«Pärast negatiivset meediakajastust muutus klientide käitumine ja Suur-Karja tänavat eelistatakse vähem,» põhjendas Säinas, miks üks Labor baaridest möödunud suvel kinni pandi.

Seda, et inimesi on üleüldse viimastel aastatel Suur-Karja tänaval vähemaks jäänud, kinnitavad teisedki seal tegutsevate baaride omanikud.