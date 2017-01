Taavi Aas ei usu Savisaare nimekirja sündi

«Pean ütlema, et mina ei usu selle nimekirja sündi ja mis puutub Edgar Savisaare kandideerimisse siis on see kahtlemata tema otsus, kuidas käituda. Aga ma arvan, et siin on oluline ka see, kuidas tema tervisega lood on. Eks ta selle pealt peab otsustama, mis ta teeb,» rääkis Aas.

Ta rääkis, et lisaks sellele, et mitte kaotada venekeelsete valijate hääli, peab Keskerakond mõtlema ka sellele, kuidas saada juurde eestikeelsete valijate hääli. «Valija on valija sõltumata sellest, mis keelt ta räägib. Siiani on see olnud teiste erakondade viga, et venekeelsete valijatega ei taheta tööd teha,» lausus Aas.