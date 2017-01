Tallinn otsib kunstnik Neeme Lallist maha jäänud rämpsu koristajat

«Praegu tegeleme utiliseerimiseks vajalike hinnapakkumiste võtmisega,» ütles neljapäeval BNS-ile kesklinna valitsuse linnavara osakonna juhataja Angela Reinlaid. «Objektile jäi asju, mida härra Lall enam ei vaja. Meie tavapärane praktika näeb ette, et tööde teostamiseks võetakse alati hinnapakkumised, et menetlus oleks läbipaistev ja selge ning saaksime võimalikud soodsa hinna.»

Samas jättis Reinlaid vastamata küsimusele, et mis täpselt kunstnikust nii maha jäi ja kas ei peaks prahi omanik ise enda rämpsu koristama.

Reinlaid ei osanud öelda, mis saab aadressil Lai 11 / Suur-Kloostri 3 asuva hoone Lalli käsutuses olnud esimese korruse äriruumist edasi. «Esmalt utiliseerime ruumidesse jäänud asjad ja seejärel asume täpsustama vara edasise kasutusega seonduvaid küsimusi,» sõnas ta.

Lall lahkus osa enda asjadega korterist selle aasta 5. jaanuaril, olles eelnevalt saanud kohtutäiturilt üle kolme kuu ajapikendust.

Lallil jäi Tallinna ees üles võlg. «Aga selles osas on kohtutäituri menetlus peatatud seoses eraisiku pankrotimenetluse algatamisega,» ütles Reinlaid. «Lall on esitatanud kohtule pankrotiavalduse ning 2. jaanuari määrusega võeti see menetlusse ja keelati võlgnikul vara käsutada. Ja sellega seoses peavad kohtutäiturid peatama võlanõuete menetluse ning selle asjaga tegeleb nüüd pankrotihaldur.»

Harju maakohus tegi mullu 17. augustil tagaseljaotsuse, mille kohaselt pidi Lall vabastama Lai 11 / Suur-Kloostri 3 asuva hoone esimese korruse äriruumi ja tasuma 10 324 euro suuruse üürivõla. Lisaks peab Lall tasuma 5412 euro suuruse kahjuhüvitise ja 900 euro suuruse menetluskulu.

Lall on osalenud aktiivselt Tallinnas võimul oleva Keskerakonna, samuti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja teiste ühenduste korraldatud meeleavaldustel. Möödunud aastal korraldas Lall kolmapäeviti Tallinnas Hirvepargis Keskerakonna tollase esimehe ja linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaare toetuseks peetavat koosolekut «Andke meie linnapea tagasi!», kuid see ettevõtmine soikus juba kevadel.

Lall andis enda Facebooki kontol mõista, et hülgab poliitika, soovib tegeleda vaid kunstiga ning otsib toetavat ja varakat naist.

«Nii Eesti, kui kogu maailm on täis üksikuid õnnetuid naisi...... kel on küll hulka vara ja ülihäid elutingimusi, aga kogu see särav & sätendav foon on neile vaid üks «rist & viletsus»...sest pole MIND...! Ja milline, sellise, tänapäeval suht levinud saatusemustriga NAINE ei tahaks meest, kes on absoluut-karsklane, ei suitseta, on galantne, peamiselt ainumalt vaimsete huvidega ja kui vaja, on suuteline pakkuma säendiseid orgasme, nii et oma neiupõlve nimigi ununeb see peale ära...!,» kirjutas Lall sotsiaalmeedias.