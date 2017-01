Kesklinna vanem jäi omastamises lõplikult süüdi ja lahkub ametist

Riigikohus ei võtnud Nääme kassatsioonikaebust menetlusse, mistõttu jõustus alama astme kohtu otsus, millega Nääme mõisteti süüdi linna raha omastamises.

«Tänase päevaga sai minu jaoks üks ajajärk otsa. Tulenevalt riigikohtu otsusest ja seadusest pole mul võimalik enam Kesklinna vanema ametis jätkata, mistõttu olen ka edastanud ametist lahkumise palve linnapea ülesandeid täitvale Taavi Aasale,» ütles Nääme.

Ta lisas, et aktsepteerib kohtuotsust ning plaanib nüüd mõneks ajaks aja maha võtta ja avalikust elust kõrvale astuda. «Kas veel kunagi poliitikaga juurde tagasi pöördun, näitab aeg.»

Harju maakohus leidis mullu 30. mail, et Tallinna Kesklinna vanem, keskerakondlane Alar Nääme on korraldanud linna raha eest valimiskampaania ürituse, ja mõistis talle rahalise karistuse. See oli esimene kord Eesti kohtupraktikas, kui keegi sellises teos süüdi mõisteti.

Kohus tunnistas Nääme süüdi karistusseadustiku paragrahvi 201 lõike 2 punktide 1 ja 3 järgi, mis käsitlevad omastamist, mille on toime pannud ametiisik. Kohus mõistis Kesklinna vanemale rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis Nääme puhul teeb 6300 eurot.

Kohus leidis, et Tallinna Kesklinna valitsuse vanemana korraldas Nääme kaks kontserti Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015 korraldatud kontserdid toimusid vahetult enne riigikogu valimisi.

«Kontserdid olid oma olemuselt valimisüritused. Seega oleks nende korraldamise eest pidanud maksma Nääme ise. Nääme lasi aga kontserdiga seotud kulutused kanda Tallinna Kesklinna valitsuse eelarvest,» selgitas kohtunik tookord.

Kohtus leidis kinnitamist, et kontserte tuleb käsitleda valimisüritustena. Kuigi kontsertidel ei tehtud otsest valimispropagandat, viitasid nende ajastatus ja korraldamise viis soovile Näämet tutvustada ning teha talle kui kandidaadile valimisreklaami.

Tallinna ringkonnakohus jättis mullu 20. septembril maakohtu otsuse muutmata ja Nääme apellatsiooni rahuldamata.

Nääme kaitsja Kalju Kutsar esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse riigikohtusse. Täna otsustas riigikohus kaebust mitte menetlusse võtta, mis tähendab alama astme kohtuotsuse jõustumist.