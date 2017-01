Politsei tahab EL-i eesistumise ajaks Tallinnas tasuta parkimise õigust

PPA märgib Tallinna linnapeale saadetud kirjas, et 2017. aasta teisel poolel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja riik ning politsei ülesanne on eesistumise ajal tagada üleriigiliste jõududega nii sise- kui ka väliskülaliste turvalisus ja avalik kord linnas.

«Külalised ja turvalisuse tagajad majutatakse Tallinna kesklinna hotellidesse. Eesistumise üritused toimuvad samuti enamuses kesklinna piirkonnas, mistõttu on vaja tagada delegatsioonide eskortimiseks ja turvalisuse tagamiseks vajalike sõidukite parkimine kesklinna territooriumil. Seetõttu palume võimaldada tasuta parkimist eesistumise raames toimuvate kohtumiste ajal PPA ning riigikantselei sõidukitele, mis on tuvastatavad esiklaasile paigutatud sõidulehe järgi,» kirjutas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

PPA soovib autodele tasuta parkimise õigust avalikus tasulises parkimisalas ning Tallinna linnale kuuluvates parklates: Põhja puiesteel, Mere puiesteel, Rävala puiesteel, Kuke tänaval, Laikmaa tänaval, Kunderi tänaval ning Lennujaama teel.