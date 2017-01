Opositsioon algatab Kallo umbusalduse järgmisel volikogu istungil

«Eks nüüd opositsioonierakonnad peavad maha istuma ja arutama seda, aga tõenäosus, et see juhtub, on suhteliselt suur,» ütles volikogu IRL-i fraktsiooni esimees Madis Kübar.

Kübara sõnul on nii IRL-i, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kui ka Reformierakonna fraktsioon praegu avaldanud arvamust, et umbusalduse sisseandmine on väga tõenäoline, aga allkirju otseselt ei ole kogutud. Kui aga erakonnad jõuavad kokkuleppele, siis kindlasti on vajalikud allkirjad Kübara kinnitusel olemas.

Riigiprokurör esitas süüdistuse kuritegude toimepanemises Edgar Savisaarele, Keskerakonnale, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale. Süüdistus puudutab altkäemaksu ja keelatud annetusi ning omastamist.