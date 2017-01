Pillak: laste ujumise algõppe toetamist tuleb jätakata

Tema sõnul tuleb järgmisel dekaadil hakata seetõttu tegelema selle otsuse tagajärgedega, kuigi praegu võiks tegeleda harjumuse kasvatamise ja ennetusega. «Kui lastele ujumist õpetada juba lasteaiast, hoiaksime me ära ujumisoskuse puudumisest tulenevad õnnetused. Oluline on tegeleda ennetusega juba varases staadiumis,» selgitas Pillak.

«Mida varem me lapsi sporti tegema õpetame, seda kindlamalt neil see harjumus juurdub. 10 aasta pärast ei peaks me muretsema, et miks meie lapsed on ülekaalulised, kehva tervisega ja liiguvad vähe. Et seda kõike ei juhtuks, tuleks alustada lasteaiast,» kommenteeris Pillak. Ta lisas, et linna otsus on vaid enda rahakotti vaatav ja mitte lastele mõtlev.

Fraktsiooni aseesimees toonitas, et linn peaks mõtlema laste peale, mitte eelseisvate valimiste peale. «Selle raha eraldamine lasteaedadele on oluline nii lastele, lapsevanematele, lasteaedadele tervikuna kui ka Eesti tulevikule. See ei ole koht, kus nina krimpsutada ning öelda, et aga kõigist nendest lastest ei saa ju tulevikus tippsportlasi. Iga laps on seda võimalust ja raha väärt, » ütles Pillak.