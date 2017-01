1. martsiks on kõikide Tallinna ühissõidukite esiuste juures uut tüüpi validaatorid, mis oskavad ka QR-koodi lugeda.

Praegu on linnavalitsuses kokku lepitud niimoodi, et QR-pilet hakkab kehtima märtsi algusest. QR-pilet tähendab seda, et ostetud pileti QR-koodi saab nutitelefoni salvestada või kodus paberile trükkida, ühissõidukis tuleb seda validaatorile näidata.