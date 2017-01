Kesklinna valitsus jagab auhindu

Linnaosa väljapaistvaid inimesi tunnustatakse tänavu juba seitsmendat korda. «Nagu varasemad aastad on tõestanud, on meil oma ala suuri nimesid palju, nii et valiku tegemine tuleb kindlasti raske, aga seda huvitavam,» arvas linnaosavanem Alar Nääme.

Tema hakkab juhtima ka komisjoni, kes esitatud kandidaatide seast peab valima tunnustusauhinna saajad. Laureaadid kuulutatakse välja vabariigi aastapäeva eel kolmes kategoorias:

- kultuuriauhinna pälvib inimene, inimrühm või juriidiline isik, kelle looming on rikastanud linnaosa kultuurielu;

- haridusauhind omistatakse Kesklinna haridusellu märkimisväärse panuse andjale;

- aasta väljapaistvaima teo auhind antakse algatuse või tegevuse eest, mis on lisanud linnaosa arengusse innovaatilisust või muul moel kaasa aidanud linnaosa ja selle elanike elujärje ning ühiskondliku mõtte edenemisele.

Kandidaate võivad esitada kõik kesklinlased kuni 20. jaanuarini e-aadressile kesklinn@tallinnlv.ee.