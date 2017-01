Galerii: päästjad kontrollisid tallinlaste kodusid

Kahe päeva jooksul on Põhja regioonis käidud kokku 162 kodus. Eile õhtul kontrolliti suitsuanduri olemasolu, ahjusid, juhtmeid ja muud potentsiaalselt tuleohtlikku korterites Kassisaba piirkonnas ja Õismäel.

Kõige rohkem on kahe päeva jooksul teinud kodudes nõustamisi Kesklinna ja Nõmme päästekomandode päästjad. Inimestel käiakse külas ja räägitakse tuleohutusest selle nädala lõpuni. Seejärel teeb päästeamet juba kokkuvõtte sellest, kui hästi on Tallinna kodud tule eest kaitstud.

Miks on taolisi nõustamisi vaja ja miks just praegu? Päästeamet on välja selgitanud ohupiirkonnad, kus varasematel aastatel on pakase saabudes puhkenud tulekahjud. Nüüd liiguvadki seal päästjad, et kontrolli käigus ennetada traagilisi tuleõnnetusi.

Piirkondade kaardistamisel on arvesse võetud viimase kolme aasta tulekahjude statistikat, kuid mitte ainult. Aastate jooksul on päästjad ennetustöö käigus külastanud 50 000 kodu ja seegi on andnud korraliku ülevaate paikadest, kus tuleohutusega on rohkem probleeme.

«Niisiis, vaatasime statistikat, kodukülastuste ülevaadet ja võtsime appi ka kaine mõistuse, et millistes piirkondades võib ülekütmine probleeme tekitada,» rääkis päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi nädala keskel Postimehele.

Kodusid külastavad päästjad peamiselt õhtusel ajal kella 17st kuni 21ni. Nõustamise ajal vaadatakse üle küttekolded, suitsuandur, elektrisüsteem ja räägitakse üle tuleohutuse nõuded.

Lisaks kontrollivad päästjad mahajäetud maju, ja seda teevad nad ka päevasel ajal. Kuna külma ilmaga kipuvad kodutud tühjalt seisvatesse hoonetesse kogunema ja seal tihtipeale lõket tegema, loevad päästjad neile sõnad peale, et ohutus ikka ennekõike.