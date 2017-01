Tallinnas tõuseb lasteaia kohatasu ligi viis eurot

«Tallinnas kehtib vastav linnavolikogu määrus, mida ei ole muudetud,» ütles neljapäeval linnavalitsuse pressiesindaja.

Kui eelmisel aastal oli tavalasteaia kohatasu 52,46 eurot, siis uuel aastal on see 57,34 eurot. Kohatasu kasvab 4,88 euro ehk 9,3 protsendi võrra. Sama palju kasvas ka alampalk, mis on senise 430 euro asemel 470 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks ehk niinimetatud kohatasu suuruseks olla kuni 20 protsenti valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2 protsenti palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõpe, on see 13,4 protsenti.

Ujulaga lasteaedades oli kohatasu 2016. aastal on 57,62 eurot, alates uuest aastast on see 62,98 eurot kuus.

Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes reguleerib vanemate makstavat kohatasu kehtestamist linnavolikogu 2015. aasta 22. detsembri määrus nr. 27.