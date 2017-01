Vanalinna baarid jäid vaidluses linnaga kaotajaks ka ringkonnakohtus

ST. Patrick juhatuse liige Priit Vahe ütles detsembri lõpus Postimehele, et see, kas Suur-Karja Patrick hakkab uksi sulgema, sõltub paljuski just Tallinna ringkonnakohtu otsusest. «Kui see on teada, siis peame mõtlema, mis me teeme,» möönis Vahe.

Ta tõdes, et Suur-Karja tänaval asuv Patrick ja teised pubid on saanud viimastel aastatel kõvasti negatiivset reklaami ja vanalinna kuvand on muutunud pigem negatiivseks, milles on oma osa ka ajakirjandusel. «Meie oleme reaalselt kannatajad ja peame sellega toime tulema, leppides siis kas väheneva käibega või andes inimestele edasi positiivset sõnumit, et vanalinna võib ikka julgelt tulla, siin pole ohtlik,» rääkis Vahe.