Ilmablogi: tuisk ei lase sõidueksameid teha, rongid hilinevad kõikjal Eestis

Kus on Tallinnas tuisukohad?

Mõistagi hoiab erakordselt lumine ja tuisune ilm teehooldusega tegelevatel inimestel käed-jalad tööd täis. Näiteks Tänavapuhase ASil oli kella 11.40 ajal töös kokku 23 masinat, mis tegelevad nii teede lumest puhtaks lükkamise kui libedusetõrjega. Lisaks on neil väljas inimesed, kes kõnniteid ja bussipeatusi labidate ning luudadega puhtaks lükkavad.

Kui küsida ettevõtte juhilt Vello Kingilt, kas nende piirkonnas on ka mõni selline koht, kuhu ennelõunal veel jõutud pole, vastab ta: «Meil ei ole sellist kohta, kuhu me ei ole jõudnud. See on mõeldamatu.»

Küll aga on kohti, kus liiklejad peaksid lumetõrjest hoolimata tavapärasest tähelepanelikumad olema. Kink nimetab selliseid kohti tuisukohtadeks.

Üks selline koht on Tartu maantee lõik, mis jääb Tallinna lennujaama juurde. Kuna platsilt puhub tuul koos lumega autoteele, on seal juhtide jaoks nähtavusega pigem kehvasti.

«Esimese sõiduraja puhtana hoidmisega on seal keeruline. Üks meie masin sõidab seal põhimõtteliselt terve aja edasi-tagasi,» rääkis Kink sealsest olukorrast. Teine tuisukoht on Narva maanteel Russalkast pisut linna poole, kus tuiskab samuti keskmisest rohkem.

Põhja prefektuurist öeldi Postimehele, et Tallinnas ja Harjumaal pole tänane hommik kaasa toonud suuremaid liiklusõnnetusi. Väiksemaid plekimõlkimisi on siin-seal küll.