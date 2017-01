Mis juhtus Jägala jõest leitud autoga? Politsei pakub kaht varianti

29. detsembri pärastlõunal avastas juhuslik möödakäija, et Harjumaal Jõelähtme vallas ulbib Jägala joa all jões auto, sõidukis kedagi ei olnud. Kohale sõitnud politseipatrullid ja tuukrid kontrollisid nii jõge kui ka selle ümbruskonda, kuid ei leidnud ühtegi märki inimestest, kes oleks viga saanud või hukkunud.

Õhtul pärast kella 19 saadi puksiiri ja päästjate abiga sõiduauto Honda Accord lõpuks jõest kätte ja toimetati politsei parklasse.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik kinnitas, et politseil pole ka praegu alust arvata, et keegi juhtunus viga sai. «Praegu peame kõige tõenäolisemaks, et autoga sõideti kogemata või see lükati tahtlikult vette,» ütles ta.

Menetleja kogub jätkuvalt infot, et selgitada välja auto omanik. Praeguseks on selge, et auto on korduvalt edasi müüdud, kuid maanteeameti registris pole sõiduk omanikku vahetanud. Politseinike järgmiseks sammuks on seega info kogumine sõiduki varasematelt valdajatelt, et leida inimene, kes sõidukit õnnetuse hetkel kasutas.

«Seaduse järgi tuleb sõiduki registriandmete muutmist taotleda viie tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist. Sellega tagatakse kindlus, et kui sõidukiga midagi juhtub, on võimalik koheselt uus omanik selgeks teha,» lisas Kivistik.