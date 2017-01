Trammitunneli ehitus tekitab Suur-Sõjamäe tänavale pudelikaela

«Tööd algavad 11. jaanuaril ja kuna tuleb ka kommunikatsioonid ümber tõsta, siis kestab tööde esimene etapp hinnanguliselt 27. veebruarini. Siis minnakse teisele tänavapoolele üle.

Aga liiklust Suur-Sõjamäe tänaval täielikult ei suleta,» rääkis Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) pressiesindaja Ivo Parbus.

«Suur-Sõjamäel suletakse kõigepealt üks pool tänavast, seejärel teine. Nii et kaevetööde kohal jääb kummaski suunas avatuks üks sõidurada. Tartu maantee poolt pääseb ilusti ülemiste keskuseni, kitsaskoht tuleb pärast seda,» ütles transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Ta soovitas kasutada ümbersõidumarsruuti Peterburi tee ja Smuuli tee kaudu. «Suur-Sõjamäe tänava ja Smuuli tee ristmik on välja ehitatud ja toimib kenasti, nii et seal ei peaks probleem tekkima,» lausus Rüütelmaa.

TLT juhatuse esimees Enno Tamm on varem Postimehele öelnud, et praegu pingutatakse selle nimel, et selleks ajaks, kui Eesti võtab eeloleval suvel üle Euroopa Liidu eesistumise, saada töödega nii kaugele, et oleks võimalik lennujaamast trammiga sõita Kultuurikatla juurde, kuhu on plaanitud eesistumisperioodi tippsündmused. Kui mitte juuliks, kui Eesti eesistumine algab, siis vähemalt augustiks.