Skoone bastioni juurest leiti hävinuks peetud Vabadussõja mälestustahvel

Mälestustahvli algne asukoht oli Raudteelaste Kodu saali seinal aadressil Kopli 3, praegu asub seal ASi Vivarec maja. Seni oli tahvli saatus teadmata ning võis oletada, et see on hävinud.

Tahvli leidsid lammutusettevõtte OÜ Crushtec töömehed ühe silikaattellistest kuuri põranda alt kirjaga allapoole asetatuna. Tuleb arvata, et tahvel oli teadlikult Raudteelaste Kodu seinalt eemaldatud, et vältida selle hävitamist nõukogude võimude poolt. Kuna kuur pärines ehitusviisi järgi otsustades 1960. aastatest, siis tõenäoliselt polnud tegu tahvli esimese peidupaigaga.

Mälestustahvli paigaldamist kavandasid raudteelased juba 1933. aasta lõpus. Tahvli Vabadussõjas langenud raudteelaste mälestuseks avas 17. novembril 1934. aastal Raudteelaste Kodus pidulikul aktusel Kaitseväe ülemjuhataja kindral Johan Laidoner. Üritusest võttis osa ka teedeminister kolonel, hilisem kindralmajor Otto Sternbeck. Ühtlasi tähistati ka Kaitseliidu Tallinna maleva 10. aastapäeva, seetõttu avas Tallinna maleva raudtee üksikpataljoni pealik Arthur Pihlak piduliku ürituse ja andis pärast tahvli ka Raudteelaste Kodule üle. Tahvli ülaosas oli Vabadusristi kujutis ning allpool välja toodud langenute nimed ja ametikohad.

Suurtüki 12 asuvate nelja kasutuseta hoone lammutamise võttis AS Eesti Raudtee ette kooskõlastatuna Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnaga. Tegu oli osalt enne Teist maailmasõda, Eesti Vabariigi ajal, ja osaliselt veel hiljem ehitatud puidust või silikaattellistest endiste töökoja- ja laohoonete, kuuride ja saunaga, mis varjasid olulisel määral Tallinna üht kolmest suurimast Rootsi aja lõpus ehitatud bastionist. Arhitektuuriajalooliselt olid lammutatud hooned väärtusetud. Säilivad sama kinnistu alal olevad kaks tähelepanuväärset hoonet – tornilaadne pumbamaja ja efektse kaarja katusega paekivist nn. töökojahoone.

Linnal on tulevikus kavas Skoone bastioni ja selle esise ala terviklik korrastamine. Lammutatud hooned asusid bastioni eskarpmüüri ees endise vallikraavi täitepinnasel. Nüüd on loodud võimalus bastioni nõlva ja tugimüüri korrastamiseks ajaloolisele lähedasel kujul.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond loodab koostöös AS Eesti Raudteega, kelle käes leitud tahvel on praegu hoiul, leida tahvlile väärika asukoha, et see meenutaks Eesti vabaduse eest aastail 1918–1920 langenud raudteelaste mälestust.