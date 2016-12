Tallinn paigaldab uusaastaööl kesklinna inimeste kaitseks tõkked

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles, et esmakordselt kasutatakse katseliselt jalakäijaid ja reguleerijaid kaitsvaid liikluskorraldusvahendeid, mille paigaldamine algab laupäeva õhtul alates kella 19.00-st.

Uusaastaööl on Tallinnas Kaarli puiesteel liiklus mõlemas suunas suletud kella 23.30-st kella 00.30-ni, Komandandi tee on suletud veelgi kauem - ilutulestiku korraldamise tõttu on see suletud alates kella 21.30-st kuni 00.30-ni. Tavatranspordile on piirangud Pärnu maanteel G.Otsa tänava ja Sakala tänavate vahelisel lõigul. Kõigil tänavatel tagatakse läbipääs ühistranspordile, välja arvatud taksodele, samuti politsei- ja päästesõidukitele.

Linnavalitsus soovitab üritusele tulles parkida sõiduk Vabaduse väljakust kaugemale või kasutada ühistransporti.

Vabaduse väljakul tagab avalikku korda ja reguleerib lähiümbruse tänavatel liiklust turvafirma Meeskond.

Klaasvitriin Vabaduse väljaku Harju tänava poolses servas kaetakse uusaastapidustuste ajaks kaitsekattega, samuti suletakse aiaga ligipääs trepile ja platsile vabadusristi juures. Väljakule paigaldatakse täiendavad prügikastid ja käimlad ning kohal on kiirabibrigaad.