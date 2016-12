Kindlustus hoiab pürotehnikaga kaasnevate ohtude eest

«Sageli on inimest tabanud raketi põhjustatud vigastused pöördumatud, hoonete akendest sisse lendavad raketid aga põhjustavad tulekahjusid. Ifi klientidel on õnnetusi pürotehnikaga juhtunud igal aastavahetusel, peaasjalikult on olnud tegemist käte ning näopiirkonna vigastustega. Samuti on kodukindlustuse kliendid teavitanud meid tuppa lennanud rakettidest,» ütles If Kindlustuse kommunikatsioonijuht Rain Porss.

«Möödunud aastavahetusel ühe Eestimaa linna keskväljakule ilutulestikku vaatama läinud meesterahvast tabas juhuslik rakett mõni minut pärast südaööd. Füüsilisi vigastusi said rindkere ning silm, kuid kuna rakett plahvatas mehe pea juures, siis halvenes ka tema kuulmine,» meenutas Porss.

Tema sõnul tasub rahvarohketes kohtades ettevaatlik olla ning julgeda vajadusel ka vindist sõpra korrale kutsuda. «Purjus peaga kipub inimestel ohutaju kaduma ja ollakse valmis oluliselt suuremaid riske võtma. Soovitan seltskonna selgematel pürotehnika kasutamist jälgida ning vajadusel takistada vindisel semul raketti käest lasta või rahvarohkes kohas seda süüdata,» lisas Porss.

Tasub meeles pidada:

1) Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht eemal hoonetest ning inimestest

2) Rakett tuleb fikseerida selliselt, et see pärast süütenööri süütamist ei kalduks

3) Raketi süütamine käes on väga ohtlik ning lõppeb tihti raskete vigastustega

4) Süütenööri süütamiseks piisab ühest inimesest, teised peaksid olema ohutus kauguses

5) Tootega kaasas olevas ohutusjuhendis on kirjas kõik vajalik ohutuse tagamiseks