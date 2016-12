Tugev kriitika: politsei ei suuda ohjeldada öist joomist ja roojamist vanalinna tänavatel

«Peab tunnistama, et vanalinnas on baarid ja teised meelelahutusasutused väga lähestikku, mis tingib selle, et nädala lõppudel on väiksel territooriumil palju alkoholi tarvitanud inimesi. Justnimelt alkoholi ebamõistlikus koguses tarvitamine viib tihtipeale lärmamise või kaklemiseni,» tõdes Saarniit, «ja joobes inimene on ka kergem saak kurjategijatele.»

Kui meelelahutusasutuste paigutus oleks linnas hajutatum, oleks tema sõnul ka probleeme vähem.

Siiski saavad ka praegu asutused turvalisuse tagamisel nii mõndagi ära teha. «Oleme soovitanud ettevõtete turvameestel, et nad hoiaksid inimestel pilku peal mitte ainult siseruumides, vaid veenduksid, et ka asutuse ees on kord tagatud,» tõi Saarniit näite, et paljudel juhtudel toimuvadki suuremad korrarikkumised tänaval, kust alkoholijoobes seltskond end üks hetk leiab.

«Kui ettevõtted ise teevad kõik selleks, et nende tegevus ei soodustaks korrarikkumiste toimepanemist, siis muutub ka vanalinn selle võrra turvalisemaks ja seda nii pidulistele kui ka kohalikele elanikele,» lisas kesklinna politseijaoskonna juht.

Politseipatrullide planeerimisel arvestatakse nii nädalapäevi, kellaaegu kui ka võimalikke üritusi. Nädalavahetustel öisel ajal liiguvad politseinikud jalgsi vanalinna tänavatel, et ennetada korrarikkumisi ja olla nähtavad, sest just nädalavahetused on kõige töisemad.

Piirkonnas on ka autopatrullid, kes saavad vajadusel operatiivselt sündmustele reageerida. «Kui üldjuhul oleme valmis selleks, et väljakutsete hulk suureneb nädalavahetusel, siis teatud ürituste ajal oleme samuti valmis reageerima suurendatud jõududega,» kinnitas Saarniit.

Paaril korral kuus tehakse ka politseireide eesmärgiga konkreetseid rikkumisi ennetada või välja selgitada. Sellistel reididel pööratakse erilist tähelepanu näiteks alaealiste kogunemiskohtadele, et tuvastada laste poolt alkoholi tarvitamist.

Ta lisas, et politsei prioriteet on reageerida operatiivselt juhul, kui kellegi elu või tervis on ohus. Sündmustele, kus kellegi elu, tervis ja vara ei ole ohus, reageeritakse esimesel võimalusel.

Siseministeerium vastab vanalinna seltsi kirjale hiljemalt 11. jaanuaril.