Kanalisatsiooni valatud kemikaal tekitab Nõmmel probleeme

«Anname teada, et 21. detsembril tuvastati elamukvartalis Raba tn/Põllu tn/Vabaduse pst/Rännaku pst (sh Rännaku pst 16) kanalisatsioonisüsteemi kemikaalireostus,» teatas Nõmme linnaosavalitsus.

Kemikaali kanalisatsiooni sattumise põhjuseid uurib hetkel keskkonnainspektsioon. Möödunud nädala jooksul on Tallinna Vesi korduvalt kanalisatsioonitorustikku puhastanud, kuid keemiahais on endiselt mitmete majade keldrites ja esimese korruse ruumides.

«Reostus on fikseeritud ja selle tagajärgede likvideerimisega tegeleb Tallinna Vesi AS. Hetkel ei ole teada, kui kaua haisu likvideerimine aega võtab, kuid puhastustööd kestavad seni kuni reostus on likvideeritud. Leviv keemiahais ei ole inimestele ohtlik, kuid võib tekitada ilmseid ebamugavusi, kui hais satub eluruumidesse,» teatas linnaosavalitsus.