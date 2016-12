Fotod ja video: jõustruktuurid hakkavad RKASi hoonetes harjutama

Sõlmitud lepe hõlmab esialgu peamiselt Põhja-Eestis asuvaid kasutuseta objekte, kuid vajaduse ja sobivate objektide olemasolu korral on võimalik koostöö ka teistes regioonides.

«Õppusi on sellistes kohtades varemgi läbi viidud, aga alati on see toimunud muutuvate põhimõtete alusel. Nüüd oleme sealmaal, et on aeg sõlmida korrektne raamleping jõustruktuuride ja RKASi vahel selleks, et oleks võimalik harjutada julgeoleku tagamist tingimustes, mis ei ole niisama lihtsalt kättesaadavad,» ütles RKASi juhatuse esimees Urmas Somelar.

« RKAS vastutab riigi keskvalitsussektori mittevajaliku kinnisvara likvideerimise eest. Ja sel ajal, kui me hoiame seda kinnisvara, siis miks mitte võimaldada meie julgeoleku eest vastutavatel üksustel neid objekte sihipäraselt enda eesmärkideks kasutada. Selleks me sõlmimegi raamlepingu, mis võimaldab ladusamalt, kiiremini, väiksema bürokraatiaga anda objekte jõustruktuuridele harjutuste läbiviimiseks,» lisas ta.

Leping allkirjastati Lasnamäel Raadiku tänaval tühjalt seisvas endises sidekooli hoones. Sealsamas viidi kohe läbi ka terroristide püüdmise õppuse demonstratsioon.