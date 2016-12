Galerii: Vene turistid tulid topeltpika rongiga Tallinna aastavahetust veetma

Tallinna ja Moskva vahel reisiliiklust korraldava Asi Go Rail juhatuse esimees Alar Pinsel ütles Postimehele, et venelaste huvi rongiga Eestisse tulla on sel aastal jõudsalt kasvanud ja pühade ajal on nõudlus suurenenud kuni 40 protsenti.

Kui tavaliselt on Go Rail Moskva-Tallinna liinil kasutanud seitset vagunit, siis alates 23. detsembrist kuni 9. jaanuarini teenindab liini 14 vagunit, suurendades reisijate arvu rongis 500ni.