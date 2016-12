Shooters sulgeb uksed, sest noored ei joo enam nii palju

Shootersi üks omanikest Daniel Müntinen tunnistas, et osalt on shotibaari sulgemise põhjuseks tõepoolest ka väsitavaks muutunud kohtuvaidlus linnaga, ent see pole siiski peamine põhjus. «Inimesed joovad vähem,» põhjendas Müntinen, miks pikalt tegutsenud baar oma tegevuse lõpetab. «Midagi pole parata – lihtsalt üks aeg saab ümber ja koht tuleb sulgeda,» lisas ta.

Praegune noorem põlvkond ei tarbi tema sõnul enam nii palju alkoholi kui tarbisid veel pool põlvkonda vanemad noored. «Viimase kuue aasta jooksul on noorte alkoholitarbimine kõvasti muutunud. Niisama ei paneks seda ehk tähelegi, aga kui vestelda ka ükskõik millise baariomanikuga, siis kinnitatakse ikka üht, et pigem süüakse rohkem ja juuakse vähem.»

Ta lisas, et muutunud on ka paljude noorte kogunemispaikade eelistused ja nii minnakse vanalinna asemel aega veetma pigem näiteks Telliskivi loomelinnakusse. «Shooters ei ole enam see, mis ta oli aastatel 2010, 2011 või 2012 ja ega siin ei muutu ka enam midagi,» nentis Müntinen.

Talle kuulub veel lokaal Paar Veini sealsamas lähedal Sauna tänaval, kuid sellel minevat hästi. «See on natuke teistsugusema kontseptsiooniga ka kui Shooters,» märkis Müntinen.

Ta möönis, et üpris väsitavaks ja kulukaks on kiskunud ka võitlus Tallinna linnaga. Juba 2013. aasta lõpus alustasid Suur-Karja 4 elanikud intensiivset võitlust baaride likvideerimiseks või nende lahtiolekuaegade lühendamiseks. 2014. aasta alguses teataski linnavalitsus, et rahvasuus Bermuda kolmnurgas asuvad baarid Nimeta ja Shooters peavad oma uksed varem sulgema, kuna kohalikud elanikud kaebavad lärmi üle.

Seejärel peeti Nimeta baari eestvedamisel linnavalitsusega aktiivselt läbirääkimisi kõigile pooltele mõistliku lahenduse leidmiseks vanalinna turvalisuse ja rahu tagamisel. Nädalavahetusel hakkasid öösiti Suur-Karja tänava baaride esistel avalikku korda hoidma täiendavalt eraturvafirma patrullid. Tallinna halduskohus rahuldas algselt ka baaride taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. Lõplik otsus

Linnavalitsuse mulluse 21. oktoobri korraldusega kohustati aga üheksat vanalinna baari katkestama alkohoolse joogi müük ajavahemikul kell 00.00–05.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 01.00–05.00. Samuti piirama toitlustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumist kell 00.00–05.00 ning puhkepäevale eelneval ööl kell 02.00–05.00 eesmärgiga tagada Suur-Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänavate piirkonnas avalik kord.

Lisaks Shootersile kehtestati selline piirang ka näiteks Nimeta baarile ja Laborile, aga ka eemal asuvale Valli baarile. Ettekirjutuse saanud ettevõtted vaidlustasid selle kohtus ja taotlesid ka esialgset õiguskaitset ehk ettekirjutuse täitmise peatamist kohtuprotsessi ajaks.

Tänavu kevadel leidis Tallinna halduskohus, et linnavalitsuse korraldus piirata vanalinna lõbustusasutuste öist lahtioleku aega ja alkoholimüüki on õiguspärane. Seepeale esitasid Suur-Karja piirkonnas asuvad baarid, seal hulgas ka Shooters, apellatsioonikaebused Tallinna ringkonnakohtule. Otsus, mille ringkonnakohus pidi esiti teatavaks tegema mõni nädal tagasi, täpsemalt 16. detsembril, lükkus aga edasi 2017. aasta 5. jaanuarisse. Seni, kuni kohtuvaidlus käib, kehtib baaridele endiselt õiguskaitse.

Isegi kui kohus langetaks Müntineni jaoks positiivse otsuse, on Shootersi kinnipaneku otsus lõplik. «Arvame siiamaani, et see (Tallinna linnavalitsuse korraldus ja kohtu otsus - toim) pole õiglane, aga öeldakse, et targem annab järele ja mis me siin ikka kakleme,» sõnas ta.

Müntinen märkis, et nad on täitnud nõudmised, mida linn on soovinud, ning seda, mis tulevik toob, on raske ette ennustada. «Ega linn ei taha ju turiste vanalinnast ära ajada. Pealegi, kui otsustatakse, et ühel tänaval peavad pubid varem uksed sulgema, siis lähevad inimesed teise kohta edasi ja probleemid tekivad mujal,» nentis ta.

Shooters on viimast korda avatud 1. jaanuaril 2017. Milline söögi- või joogikoht sinna asemele tuleb, alles selgub. 2011. aasta lõpus Tartus avatud Shooters jääb aga avatuks.