Tallinna restoran lubab aastavahetuseks ammu laiali läinud legendaarse bändi kontserti

Nimelt olevat ettevõte lubanud, et vana-aasta õhtul mängib seal legendaarne Venemaa ansambel Zemljane, tegelikult aga olevat kavas hoopis vanade hittide esitamisele pühendunud Contrast Blues Bandi esinemine.

Ansambel Zemljane 2010. aastal

Talleke ja Pullike Õismäe juhataja Oleg Ivanov eitab süüdistusi, kinnitades, et ansambli koosseis oli reklaamis nimeliselt välja toodud, kirjutas portaal Rus.postimees.ee.

«Talleke ja Pullike Õismäe hakkas hiljuti reklaamima oma vana-aasta õhtut, kus pidi esinema Zemljane. Kohe algas laudade broneerimine, aga ühes järgmises postituses avaldasid nad lingi vanaaasta õhtu esineja kodulehele - www.contrastbluesband.ru. Sealt selgub, et tegemist on ansambliga, mis on spetsialiseerunud vanade hitteide esitamisele ja millel pole Zemljanega mitte midagi ühist peale selle, et nad laulavad muuhulgas Zemljane laulu «Trava u doma»,» kurtis Facebookis üks nördinud klient.

Mees pöördus selguse saamiseks restorani juhtkonna poole. «Tundsin huvi, et miks nad reklaamivad vähetuntud artiste kuulsa ansambli nimega, sest igal pool on kirjas: legendaarne ansambel Zemljane. Selle peale soovitas üks ettevõtte omanikest mul mitte toppida oma nina võõrastesse asjadesse. Hiljem aga eemaldati minu kommentaarid täielikult,» kurtis ta.

Facebookis lubab ettevõte veel praegugi, et vana-aasta õhtul astub üles legendaarne vene bänd: «Meil on külas ansambel Zemljane!!! Seesama! Kõikide oma kuldsete hittide ja uute lauludega!!!» Samas tunnistas restorani juhataja Oleg Ivanov Rus.postimees.ee’le, et tegelikult esineb siiski Contrast Blues Band. Kuid tema sõnul mängisid mõned Contrast Blues Bandi liikmed varem Zemljanes.

Contrast Blues Band

«Ansambel Zemljane oma algkoosseisus enam ei eksisteeri. Eksisteerivad inimesed, kes mängisid ansambli koosseisus kuulsaid hitte ja kellel on ka praegu õigus neid mängida. Antud juhul esineb meie aastavahetuspeol ansambel, mille koosseisus on Zemljane algkoosseisu trummar ja üks lauljatest. Me teatasime sellest juba kuu aega tagasi. Just sellepärast avaldasime ka kõigi ansambli liikmete nimed ja lingi nende veebilehele, et kõik saaksid ansambliga tutvuda,» ütles Ivanov.

Rus.postimees.ee andmetel on Zemljanega seotud olnud vaid üks Contrast Blues Bandi liige ning ansambli kavas olevat kokku kolm Zemljane laulu.

Piletilevis müüakse 31. detsembriks ilma igasuguse täiendava selgituseta pileteid (hinnaga 45-125 eurot) just Zemljane kontserdile.