Taavi Aas: Tallinn sai endale aegade parima eelarve

Linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas rõhutas, et tegemist on läbi aegade parima eelarvega, mis võimaldab jõuliseid ja suuri investeeringud.

«Tallinna linna 2017. aasta eelarve on kahtlemata investeeringute eelarve, milles on esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine ning korrastamine. Hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud 29,7 miljonit eurot, ühistranspordile üle 25 miljoni euro ning teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks 51,7 miljonit eurot. Kokku on investeerimistegevuseks eelarves ette nähtud 166,4 miljonit eurot. See on jõuline sõnum järgmisesse aastasse. Ühtlasi toon välja, et eelarve kogumaht on ligi kümme protsenti suurem kui 2016. aastal,» ütles Aas.

«Tänase eelarve vastu võtmisega seab Tallinn endale järgmiseks aastaks väga suured eesmärgid. Olen täiesti kindel, et täidame need edukalt!» lisas ta.

Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 44 linnavolikogu liiget, selle vastu hääletas 19 linnavolinikku.