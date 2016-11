Kesklinna valitsus avab uksed

«Kaasav valitsemine on mõistlik ja vajalik,» põhjendas Kesklinna vanem Alar Nääme avatud uste päeva korraldamist. «Kindlasti elab Kesklinna piires hulk selliseid inimesi, kes tunnevad keskmisest suuremat huvi linnajuhtimise üksikasjade vastu ja tahaksid mõne probleemi lahendamisel ka ise kaasa rääkida. Need kesklinlased on oodatud meie avatud uste päevale, et nii linna kui linnaosa juhtidega näost näkku rääkida.»

Nääme lisas, et kõikidele linnaelu teemadele paraku ühe päeva jooksul aega ei jagu, keskendutakse turvalisusele laiemas tähenduses. «Püüame üheskoos vastata küsimusele, kas elu Tallinna kesklinnas on turvaline ja mida selles vallas on kavas ette võtta. Teede-tänavate, öörahu ja õiguskorra kõrval hõlmab teema ka eakate, puudega inimeste ja teiste abivajajate turvalist toimetulekut. Neil teemadel saab arutleda ja küsimusi esitada lisaks linnaosa ametnikele ka linnavalitsuse liikmetele,» ütles Nääme.

Nunne 18 asuva Kesklinna valitsuse uksed on kõigile huvilistele avatud reedel, 2. detsembril alates kella 12. Linnaosavalitsuse maja ja töötajatega tutvumise järel saab kell 12.30 koos abilinnapea Kalle Klandorfiga arutleda Kesklinna turvalisuse üle. Järgmine tutvumiskäik Nunne 18 majas algab kell 14 ja tund hiljem tutvustab abilinnapea Merike Martinson sotsiaalvaldkonna tulevikku.

Huvilised on oodatud end registreerima kuni 1. detsembrini, saates e-kirja aadressile kesklinn@tallinnlv.ee või helistades 6457 200.