Põhja-Tallinna jõulukuusk pandi paika

17-meetriline jõulupuu jääb oma kohale vähemalt 16. Jaanuarini, teatas linnaosavalitsus. Sel aastal peaks kuusk särama eriti eredalt, kuna linnaosavalitsus tellis jõulupuule uued valgusdekoratsioonid.

Põhja-Tallinna tänavate valgustuspostidele paigaldatakse valgusdekoratsioonid, mis valgustavad linna ja tekitavad jõulumeeleolu. Nii kuuse kui ka tänavapostide valgustuskaunistused lülitatakse sisse selle nädala jooksul.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul jääb tänavu talvel ehtimata noor jõulupuu Pelgulinna väljakul. «Suve lõpus garantiikorras välja vahetatud jõulukuusk Kolde puiestee ja Ristiku tänava ristil on elektriga töötavate kaunistuste paigaldamiseks veel liiga õrn - tema aeg on veel ees. Järgmise aasta plaanides on ka Pelgulinna väljaku välja ehitamine,» ütles Kaljulaid.

Jõulukuuse tõi, paigaldas ja viib ära OÜ Ariston ning see maksab kokku 2100 eurot. Uus valgustus ja kaunistused läksid kokku maksma 2493 eurot.

Jõuluaeg Põhja-Tallinnas saab ametliku alguse Karjamaa pargis, kus sel pühapäeval, 27. novembril algusega kell 12 toimub Karjamaa põhikooli lastekoori kontsert, mis on pühendatud esimesele advendile. Lisaks toimuvad veel advendiüritused Kalamaja Kalmistupargis, Stroomi kuuse lähistel ja Pelgulinna kuuse platsil. Üritusesarja «Jõuluaeg Põhja-Tallinnas» korraldavad linnaosavalitsus, Telliskivi Selts, Pelgulinna Selts, RRÜL Lüüra ja Põhja-Tallinna valitsus.

Jõuluaeg Põhja Tallinnas

Igal advendipühapäeval toimub kontsert mõnes asumis.

1. advent - Karjamaa park. Esineb Karjamaa põhikooli lastekoor. Algus 27. novembril kell 12. Korraldajaks Põhja-Tallinna valitsus.

2. advent - Pelgulinna kuuse juures. Jõuluvana, piparkoogid,kuumad joogid, supp, lastele etendus, Kelfiriuse tuleshow. Algus 4. detsembril kell 14. Korraldajaks Pelgulinna Selts.

3. advent - Stroomi kuuse lähistel. Esinevad Tšarõ, Drago ja Celtic Unicorn. Algus 11. detsembril kell 12. Korraldajaks RRÜL Lüüra.

4. advent - Kalamaja Kalmistupark. Toimub kontsert ja ühislaulmine Kalamaja segakooriga. Algus 18. detsembril kell 12. Korraldajaks Telliskivi Selts.