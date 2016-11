SDE ja IRL ei plaani Tallinnas Keskerakonda kriitikast säästa

«Kinnitan, et mis puutub sotside Tallinna fraktsiooni, siis kriitika sobimatu ja ebamõistliku rahakasutuse suhtes Tallinnas ei leevendu. See, mida sotsid ja IRL tegid riigis, tuleb teha kümne kuu pärast pealinnas. Reformierakond, kes arvas, et on riik, puhkab jalga. Keskerakond, kes arvab, et on pealinn, tuleb saata jalga puhkama,» ütles linnavolikogu SDE fraktsiooni liige Hanno Matto, viidates järgmisel sügisel peetavatele kohalikele valimistele. Volikogu IRL-i fraktsiooni esimees Madis Kübar ütles, et IRL-i ja keskerakondliku Tallinna linnavõimu vastuseis ei ole isikute vaheline, vaid põhimõtteline erinevus seisneb selles, kuidas linna juhitakse.

«Linnavolikogu IRL-i fraktsioon on jätkuvalt seisukohal, et maksumaksja raha raiskamine Tallinna Televisioonile (TTV) ning ajalehtedele Pealinn ja Stolitsa tuleb lõpetada,» sõnas Kübar. «Valitsusliidu muutumine riigis ei muuda fakti, et TTV ja ajalehed on endiselt maksumaksja raha eest ülalpeetav Keskerakonna propagandavahend, mitte infokanal, mida pealinlased vajaksid. Sama kehtib ka loodava Ühistupanga kohta. Ühistuline tegevus on osa ettevõtlusest ja selles tegevuses ei ole midagi taunitavat. Lubamatu on aga maksumaksja raha pumpamine asutusse, millel puudub tegevusluba. Osakapitali suurendamine läbi linna allasutuste on lihtsalt labane skeem ja ei muuda probleemi olemust.»

Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid teatas möödunud laupäeval, et Keskerakonna, SDE ja IRL-i valitsuse loomine tähendab pööret riigi ja pealinna suhetes, kus kaua kestnud vastasseis asendub konstruktiivse koostööga ja tõi ühe näitena koalitsioonileppe punkti, mille järgi taastavad omavalitsus ja riik ühiselt Tallinna linnahalli.

«Riigi ja pealinna senine vastaseis on osa Reformi ja Keski müüdiloomest. On selge, et Kaljulaid ei saakski muud oma erakonna esimehe juhitud valitsuse kohta öelda,» sõnas Matto.

Kübar aga sõnas, et kõige olulisem on pealinna areng ning parem elukeskkond kõigile kodanikele. «Meie fraktsioonile teeb head meelt, et uus valitsusliit on otsustanud investeerida Tallinna,» lisas ta.