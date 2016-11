Pildid: aasta pärast viimaste asukate lahkumist on Kopli liinidel lammutatud üksikud majad

Kopli liinide viimased asukad said endale uue kodu täpselt aasta tagasi ning nüüd plaanitakse magusasse piirkonda ehitada noorperedele mõeldud elamud.

Tallinn müüs Kopli liinide kinnistud 1 900 100 euro eest osaühingule Fund Ehitus. Arendaja plaanib kogu Kopli liinide ala valmis ehitada 12 aasta jooksul.

Ettevõtte plaan on kujundada mereäärsel välja turvaline ja peresõbralik terviklik elukeskkond, mis on eriti sobiv noorperedele. Planeeritav investeeringu maht on kokku 55–65 miljonit eurot.

Kuna tegemist on miljööväärtusliku alaga, siis ei tohi uued hooned olla praegustest suuremad. Siiski on linn loobunud nõudest, et uued majad oleksid vanade koopiad.

Vaata ka Postimehe droonivideot möödunud aasta novembrist: