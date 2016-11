60-aastane naisterahvas ähvardas relvataolise esemega MTA teenindajat

Täna kell 15.10 ajal häirekeskussesse tulnud teatele reageeris kolm politseipatrulli ja välijuht. 60-aastane naine peeti kinni ja viidi politseijaoskonda, teatas politsei- ja piirivalvepressiesindaja Tuuli Härson.

Politsei alustas kriminaalmenetlust, menetlejad tegelevad juhtunu täpsemate asjaolude välja uurimisega.

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kaja Ranna sõnul oli politsei jaoks tegemist tõsist reageerimist nõudva teatega. «Teadet relvaga inimesest avalikus kohas ei võta politsei kunagi kergelt. Meie esimene eesmärk on võimalikult kiiresti ja piisavalt suurte jõududega kohale jõuda, et oht kõrvaldada. Tagantjärgi selgus, et naine võttis teenindusse kaasa relvakujulise suveniiri, kuid esmane teade oli kahtlemata ärev,» rääkis ta.

MTA pressiesindaja Rainer Lauritsa sõnul pöördus naine esialgu teenindaja poole maksutõendi sooviga. «Juhtum toimus vahetult enne teenindusbüroo sulgemist, kui teeninduses ei olnud enam palju inimesi. Nii klienditeenindaja kui kohale saabunud turvamees tegutsesid rahulikult ning vahejuhtum lahenes tänu politsei kiirele reageerimisele suuremat tähelepanu tekitamata,» ütles ta.