Põhja-Tallinnas avastati Lexuse roolist võltsitud juhiloaga nigeerlane

Neljapäeva varahommikul kell 04.39 kontrollis Tallinna kordoni toimkond Tallinnas Sõle tänaval Eesti Vabariigi registreerimismärgiga sõiduautot Lexus ning avastas roolist 1988. aastal sündinud Nigeeria Liitvabariigi kodaniku.

Mees esitas kontrolliks ajaliselt kehtetu Eesti Vabariigi elamisloa, ehkki uus taotlus on menetluses, ja ka rahvusvahelise juhiloa. «Tallinna piiripunkti dokumendiekspert tuvastas, et tegemist on olematu riigi, organisatsiooni või tunnustamata organisatsiooni dokumendiga ja dokument on võltsitud,» teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Korrakaitsjad koostasid dokumendi uurimise akti, isikusamasuse tuvastamise protokolli, sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse ja väärteoprotokolli. Seejärel toimetati nigeerlane edasisteks menetlustoiminguteks kesklinna politseijaoskonda, kus koostati mehele juba kahtlustatava kinnipidamise asendamise akt.

«Kriminaalmenetlust ei alustatud, kuna mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse,» lisas Põhja prefektuur. Makse suuruseks määrati 200 eurot ja mehel lubati sõiduki asendusjuhiga teekonda jätkata.

Esmaspäeval kontrollis Tallinna kordoni toimkond allinnas Lootsi tänaval Eesti registreerimismärgiga sõiduautot Toyota ning avastas roolist 1983. aastal sündinud Kameruni Vabariigi kodaniku. Ka tema juhiluba oli võltsitud ning samuti ei olnud dokumendid korras ka tema autol.