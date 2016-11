Linnavalitsus ei taha mošee ehitamist rahvahääletusele panna

Kruusimäe esitas volikogu menetlusse eelnõu, mis näeb ette tuleva aasta jaanuaris linnaosade küsitluspunktide küsitluse korraldamise. Küsitlusel tuleks esitada linnaelanikele küsimus «Kas toetate Tallinnasse mošee ehitamist» ning vastusevariandid oleksid «jah» ja «ei».

«Tallinnasse mošee ehitamise plaan sattus avaliku terava tähelepanu alla 27. oktoobril, kui Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu sõnas oma Eesti-visiidil, et Türgi on eestlaste nõusolekul valmis rajama Eestisse mošeed. Arvestades Eesti elanikkonna paiknemist on mošee kõige tõenäolisem asukoht Tallinn,» kirjutas Kruusimäe eelnõu seletuskirjas.

«Antud eelnõuga ei soovi ma vähemalgi määral anda antud teema käsitlusse poliitilist varjundit ja ei soovi, et seda kasutaksid ka erakonnad. Tallinna linnal on vastav kogemus rahvaküsitluste korraldamises ja läbiviimises ning ükskõik milliseks kujuneb tallinlaste arvamus, on see siiski Tallinna kodanike arvamus,» selgitas Kruusimäe.

Linnavalitsus teatas volikogule, et ei toeta Kruusimäe eelnõu. «Eelnõust ja seletuskirjast nähtub, et küsitluse eesmärgiks on selgitada välja linnaelanike seisukoht mošee ehitamise osas. Linnavalitsus on seisukohal, et linnaelanike arvamuse väljaselgitamiseks on kohane planeerimismenetlus, mis on kõige tõhusam ja objektiivsem viis kogukonna arvamuse väljaselgitamiseks. Mošee kui sakraalehitise ehitamisel tuleb lähtuda planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust,» põhjendas linnavalitsus oma otsust.