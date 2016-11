Kohus teeb süstlavahetuspunkti asjas otsuse järgmisel kuul

«Tänasel AIDS-i Tugikeskuse üürilepingu teemalisel kohtuistungil määras kohus otsuse kuulutamise ajaks 21. detsembri. Pooled jäid oma varasemate seisukohtade juurde ning uusi taotlusi ei esitatud,» teatas halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Kaebajad leidsid, et nendele on vastuvõetamatu Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse otsus kolida süstlavahetuspunkt aadressile Paldiski mnt 36a. Linnaosavalitsus lõpetas Koplis Erika tänaval asunud süstlavahetuspunkti üürilepingu sealsete elanike nõudmisel. Süstlavahetuse uueks asukohaks valiti Paldiski mnt 36a elamute vahel asuv hoone, kus siiani oli tegutsenud Tallinna Pensionäride Ühendus, kellele leiti uued ruumid Sõle tänaval.

Kui ümberkaudsed elanikud ja ettevõtjad olid otsuse kohtus vaidlustanud, toodi süstlavahetuspunkt Erika tänavalt ajutiselt Niine tänavale Põhja-Tallinna valitsuse koridori ning linnaosavanem Raimond Kaljulaid lubas, et enne kohtuotsuse jõustumist süstlavahetust Paldiski maanteele ei kolita.

Vahepeal tutvustas seni süstlavahetust rahastanud Tervise Arengu Instituut (TAI) linnaosavalitsusele analüüsi, mis näitas, et enim süstivaid narkomaane on Põhja-Tallinnas Sitsi ja Kopli asumite piirkonnas, mistõttu TAI on seisukohal, et süstlavahetusteenust tuleb pakkuda just seal. Sellega seoses teatasid TAI esindajad, et ei nõustu rahastama MTÜ AIDS-i Tugikeskuse poolt osutatavat süstlavahetusteenust Paldiski mnt 36A aadressil ega jätkama rahastamist selle ajutises tegevuskohas linnaosa valitsuse majas Niine tänaval.