Kakumäe sadama arendajad soovivad uue detailplaneeringu algatamist

Ettevõte on varem öelnud, et nende plaan on rajada Kakumäele oluline merendus- ja vabaajakeskus, mis hakkab kodusadamaks olema umbes 250 jahile. Lisaks on firma andnud lubaduse alustada kehalise kasvatuse võimaluste mitmekesistamiseks purjetamise algõpet Haabersti linnaosa koolide õpilastele.

Samas on ettevõttel nüüdseks tekkinud suuremad ja kaugeleulatuvamad plaanid. «Kui rääkida suurematest plaanidest, siis soovime hakata korraldama rahvusvahelisi olümpiaklasside- ja avamereregatte. Praegune peamine siht on taotleda ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldamise õigust 2020. aastal,» kirjutas Haven Kakumäe juhatuse liige Neeme Kaarma linnaplaneerimise ametile.

Seetõttu vaatab arendajafirma ümber kogu sadama kontseptsiooni ning soovib alustada ka uut detailplaneeringut, kuna selle lahendus erineb kehtiva detailplaneeringu lahendusest tõenäoliselt oluliselt. Näiteks ei luba praegune planeering ehitada ellingut ehk laevaehitusrajatist kõige optimaalsemale asukohale kinnistu kaguosas. Seetõttu soovitakse hoone asukoht viia Lesta tänava kaguossa.

Sellest lähtuvalt teeb Kaarma ettepaneku tühistada osaliselt Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneering, mis annaks neile võimaluse taotleda ehitusluba ellingu ehitamiseks ajutise hoonena. Sel juhul on võimalik detailplaneeringu koostamiseks ning sellele järgnevateks projekteerimistöödeks kuluva aja jooksul sadam juba sisse töötada, põhjendas Kaarma.

Haven Kakumäe OÜ pani Kakumäe jahisadamale nurgakivi tänavu oktoobri lõpus pärast seda, kui Tallinna linnavalitsus oli neljakuulise ehituskeelu järel neile taas ehitusloa andnud. Linna sõnul tuvastasid nad hulgaliselt arendajafirma tegevusi, mida kehtestatud detailplaneering ja väljastatud ehitusluba ette ei näinud.

Haven Kakumäe kavatseb Kakumäe poolsaarel asuva Kakumäe Sadama ja selle ümbruse väljaarendamisse investeerida ligikaudu sada miljonit eurot. Esimeses etapis rajatakse uus juurdepääsutee ning rahvusvahelistele nõuetele vastav sadam, järgmises etapis aga sadamahoone nii jahtklubi, laste purjekooli, toitlustuskohtade kui ka teiste vaba aja veetmise võimaluste jaoks.