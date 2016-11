Meremuuseumi kogehall valmib veel sel aastal

Kogehall pidi valmima 11. novembriks, kuid asjad venisid, ütles kolmapäeval meremuuseumi direktor Urmas Dresen. «Ootasime selle aasta märtsist alates ehitusluba. Nüüd on see juba mõnda aega käes, halli struktuur püsti, katus peal, koge on sisse tõstetud ja tänase seisuga hakati seinu ümber panema,» rääkis Dresen. «Selle kuu lõpus annab ehitaja halli üle ja tänavu saame halli valmis.»

Dreseni sõnul on koge juba hallis, sest seda sai tõsta vaid ilma katuseta hoonesse. Samuti on hallis taastamisele minev ajalooline jahtlaev Vanemuine. «Kui hiljem neid aluseid sealt kätte tahame saada, siis tuleb osa katusest demonteerida, aga see on tehtav,» sõnas Dresen.

Kogehalli rajamine läheb maksma kokku 180 000 eurot. Halli ehitavad ehitusfirmad KRTL ja EBC Ehitus, kes võitsid ühiselt ehitus- ja projekteerimishanke. Kogehall ehitatakse Lennusadama hoone ja Patarei merekindluse hoonekompleksi vahele.

Meremuuseum paigutas kogehalli Tallinnast Tivoli ehitusplatsilt välja kaevatud 700-aastase kogevraki, samuti hakatakse hallis taastama jahtlaeva Vanemuine. Dreseni sõnul on Vanemuise taastamise alustamine otseses sõltuvuses kogehalli valmimisest.