Lasnamäe Mcdonald's palus politseilt kaitset narkomaanide eest

Janevski tõi kirjas politsei- ja piirivalveametile (PPA) välja, et viimasel ajal on suurenenud narkojoobes isikute arv Mahtra tänaval asuvas McDonald'sis. Näiteks möödunud kuul puutusid söögikoha töötajad narkomaanidega kokku enam kui neljal korral.

Oktoobri teises pooles kutsuti Lasnamäe McDonald'sisse narkomaanide tõttu neljal korral välja ka politsei ja kiirabi.

Janevski palus politseil olukorrale reageerida ja kasutusele võtta rangemad meetmed narkomaanide ohjeldamiseks. Lahendusena näeks ta sagedasemat politseinike patrullimist Mustakivi keskuse ümbruses ja võimalusel ka restorani siseterritooriumil.

Ta lisas kirjas politseile, et narkojoobes isikud ohustavad restorani külastajaid, kelle seas on palju lapsi, aga ka restorani töötajaid, kelle seas on nii alaealisi noorukeid kui ka rasedaid.

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn ütles vastuses kiirtoidukohale, et kõige asjakohasemaks meetmeks klientide ja töötajate turvalisuse tõstmiseks on kaasata turvaettevõte.

«Kuna soovite, et politsei patrulliks võimalusel ka Lasnamäe McDonald`s restorani siseruumides, siis selgitame, et politsei ei osuta eraettevõtjatele turvateenust,» märkis Pärn, lisades, et kõige tõhusamaks meetmeks narkomaanide heidutamiseks on siiski turvatöötaja, kes oleks restoranis lahtiolekuaegadel kohapeal ja takistaks narkojoobes isikute sisenemist.

Varem olid narkomaanid Viru McDonald'sis

Janevski selgitas Postimehele, et narkomaanid ei ohusta Lasnamäe inimesi mitte ainult McDonald’si restoranis, vaid ka lähikaudsetel tänavatel ja teiste seal tegutsevate ettevõtete juures. Seega ei ole probleem tema sõnul lahendatav vaid McDonald’sis alaliselt kohal viibivate turvameeste palkamisega. «Pigem on narkomaanide külaskäikude sagenemine märk sellest, et siin piirkonnas ei nähta politseipatrulli piisavalt sagedasti,» märkis ta.

Janevski kinnitusel teeb McDonald’s praegu ja ka edaspidi tihedat koostööd oma turvapartneriga ning kui muud võimalust klientide turvalisuse tagamiseks enam ei ole, hakkavad turvameeskonnad alaliselt restoranis töötama.

«Kuid kuna üldjuhul on õhkkond restoranis väga hubane ja peresõbralik, siis loodame väga, et selleks põhjust ei ole ning et politsei võtab piirkonna edaspidi tihedama vaatluse alla, et tõsta sealsete elanike turvatunnet,» sõnas Janevski.

Ta märkis, et McDonald’s on Eestis tegutsenud enam kui 20 aastat ning selle aja jooksul on neil varem tulnud tegeleda vaid mõnel korral narkomaane puudutavate küsimustega.

Varasemalt on narkomaanidega probleeme olnud ennekõike Viru McDonald'sis vanalinnas, kus viidi aga sisse muudatus, mille tulemusena pääseb tualetti vaid ostukviitungile märgitud uksekoodiga. Selline süsteem on nüüd kasutusel ka Lasnamäe ja Sõle McDonald'sites.

Viru restoranis on kindlatel aegadel kohal ka turvameeskond ning samuti on seal ees ja vahetus läheduses pidevalt politseipatrullid, kes vajadusel reageerivad ja kelle nähtavus võimalikke tülitekitajaid heidutab.

«Kuna töötajate ja klientide turvalisus on meie prioriteet, siis võtame taolisi juhtumeid äärmise tõsidusega,» lisas McDonald'si Baltimaade juht.