Fotod ja video: päästekopteri viimane reis

1977. aastal ehitatud kopter oli pikka aega teenistuses Saksamaal, Eestisse jõudis lennumasin 1996. aastal ning oli kuni 2006. aastani piirivalve lennusalga kasutuses.

Pärast seda on ta seisnud Murastes piirivalvekolledži hoovil. Kopter ei ole küll lennukõlblik, kuid ta on hoolikalt restaureeritud ning kolledži õppurid ja külalised on saanud sellega tutvuda. Laiemale avalikkusele pole teda eksponeeritud.

«Kümne teenistusaasta jooksul oli kopteril umbes 1600 lennutundi. Osa sellest olid koolitused, õppused ja treeningud. Siis loomulikult SAR ehk merepäästelennud. Kopter tegi otsimis- ja päästelende Kurkse juhtumil, tõi talviti Peipsi järve ja Pärnu lahe jäält ära hätta sattunud kalureid ning osales ka Copterline’i õnnetusse sattunud kopteri otsingutel,,» rääkis Lennusadama näituste projektijuht Karen Jagodin.

Olulise osa päästekopteri tööst moodustasid meditsiinilised lennud, ehk saartelt ja muudest kaugematest inimeste haiglasse toimetamine. Kopter osales ka suuremate metsatulekahjude kustutamisel Vihterpalus, Vormsil ja Kloogal.

Nüüd leiab kopter endale väärika koha Lennusadama järgmise suurnäituse ühe pamise eksponaadina. Merepäästet tutvustava näituse nimi on «Mayday! Mayday! Mayday!» ja see avatakse järgmise aasta 24. märtsil.

«Kopter on esimene selle näituse eksponaat, mis Lennusadamasse saabub. Märtsi alguses viime selle näituse ajaks angaaridesse sisse. Näituse külastajad saavad kopterit ka seestpoolt vaadata ja lisaks teeme sinna juurde kopteri tegevust ning lennusalka tutvustava täiendava ekspositsiooni,» rääkis Jagodin.

Ta lisas, et näitus räägib eelkõige inimesest. «Me ei räägi seal looduskatastroofide või reostuse likvideerimisest või aluste päästmisest, räägime ainult inimesest, nii päästjast kui päästetavast. Näitus valmib väga laiapõhjalise koostöö tulemusena. Kaasatud on kõik valdkonnad, mis Eestis merepäästega kokku puutuvad. Tuleb väga huvitav näitus,» lubas ta.