Fotod ja video: sõidukijuhid ei andnud politseinike silme all jalakäijatele teed

Põhja prefektuuri liikluspolitseinikud jälgisid alates kella kolmest Tallinna kesklinnas kolmerealisel Ahtri tänaval ülekäiguradade juures, kas sõidukijuhid ikka võtavad ülekäigurajale lähenedes hoo maha ja annavad jalakäijatele teed. Esimese tunni jooksul tabati viis rikkujat, kellele sõnad peale loeti.

Politsei kontrollis ülekäiguradade juures autojuhtide käitumist. Foto: Jaanus Lensment

«Oleme täna siin ennekõike väljas selleks, et ennetada jalakäijatega juhtuvaid liiklusõnnetusi,» ütles Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss, kelle sõnul on Ahtri tänaval sel aastal juhtunud juba neli liiklusõnnetust, mille tagajärjel on jalakäija viga saanud.

Taavi Kirss. Foto: Jaanus Lensment

«Siinkohal tahaksingi sõidukijuhtidele meelde tuletada, et enne ülekäigurajale lähenemist peaks ikka kiiruse maha võtma ja jälgima, mis liikluses toimub. Kui jalakäija on ülekäigurajale astunud ja auto talle otsa sõidab, siis linnakiirust ületades võivad talle olla väga tõsised tagajärjed,» rääkis Kirss.

Tema sõnul ei ole politseinike eesmärgiks menetlust alustada, vaid juhtidega vestelda ja seletada neile, kes on liikluses nõrgem osapool.

Ühtlasi mõõtsid ametnikud kiirust, kontrollisid autojuhtide kainust ja dokumentide kehtivust.

Kirss toonitas, et jalakäijaid hukkub liikluses ikka liiga palju ja olukord peab paranema. «Teeme ka pidevalt linnaga koostööd, et muuta liikluskorraldust paremaks, sest liiklusjärelevalve on üks pool, kuid sama oluline või veelgi olulisem on toimiv liikluskorraldus.»

Kevadel tegi Kirss fotod kõikidest Põhja-Tallinna ja Tallinna kesklinna ristmikutest ja ülekäigurajadest, kus on juhtunud kannatanutega liiklusõnnetusi, ning esitas ühtlasi ettepanekud liikluskorralduse muudatusteks Tallinna transpordiametile. «Tegime seda just selle eesmärgiga, et liiklejate turvalisust tõsta,» ütles Kirss kevadel Postimehele.

Vaata lähemalt: Fotod: politsei jäädvustas ohtlikumad ristmikud kesklinnas ja Põhja-Tallinnas

Mullu juhtus Tallinnas 497 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 12 ja sai vigastada 642 inimest. Hukkunutest üheksa olid jalakäijad.