Galerii: katustelt pudenevad jääpurikad lõhuvad Tallinnas sõiduautosid

Ainuüksi viimase paari päeva jooksul on mupo saanud neli väljakutset, kus autod on oluliselt kannatada saanud. Ühel juhtumil, Mustamäel oli auto pargitud selleks mitte ette nähtud kohta, nii et karistus valesti parkimise eest läks juhile seekord kalliks maksma.

Kinnistuomanikele ja korteriühistutele paneb mupo südamele, et nad tegeleksid täie vastutustundega katuste koristustöödega. Vahelduvad päevased plusskraadid ja öised miinuskraadid soodustavad jääpurikate ja -kamakate teket, mis on alla kukkudes eluohtlikud möödujatele.

Kinnistu omanike vastutada on, et majakatused ja kõnniteed oleksid koristatud ega põhjustaks liiklejatele turva- ja terviseriske. Kinnistuomaniku lohakuse tõttu kannatada saanul on õigus kahju korvamist välja nõuda kinnistu valdajalt.