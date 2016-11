Tallinna tuleva aasta eelarve kasvab investeeringute tõttu

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2017. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks 655 338 132 eurot, mis on 58 miljonit ehk 9,8 protsenti rohkem kui lõppeva aasta täpsustatud eelarves kavandatud.

«Eelarve mahu oluline kasv tuleb investeeringutelt. Peamisteks tuludeks on nagu ikka üksikisiku tulumaks 358 miljonit eurot. Maamaksu laekumine järgmisel aastal mõnevõrra väheneb. See on seotud maade munitsipaliseerimisega ja tähendab seda, et linn endale kuuluvatelt maadelt maamaksu ei saa. Muud kohalikud maksud on 11,4 miljonit ja sellest suurema osa moodustab parkimistasu koos trahvidega,» rääkis tegevlinnapea Taavi Aas.

Eelarve kulude kogumaht on 502 miljonit ja kulud kokku tõusevad 3,8 protsenti.

«Investeeringute osas on esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine. Järgmisel aastal investeerime rohkem kui tavaliselt, mh võtame käsile mitu mahukat välisrahastusega tee-ehitust – Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava, samuti õige mitu kergliiklusteed. Väga palju investeerime ka ühistransporti – plaanime soetada uusi busse ja ka trammiparki värskendada,» rääkis Aas.

Alates septembrist ehk uue õppeaasta algusest on plaanis tõsta ka õpetajate ja õpetajate abide palgavahendeid 4,3 protsenti ehk tõsta nende alampalk 958 eurolt tuhandele eurole. Hariduse valdkonda on kavandatud ligi 30 miljonit investeeringuid ehk umbes 80 protsenti rohkem kui sel aastal. Eurorahade abiga rekonstrueeritakse Pihlaka tn 10 hoone, kus avatakse lasteaia Kraavikrõll sõimemaja. Samuti rekonstrueeritakse lasteaiaks Koidula tn 23 asuv hoone. Kakumäel Veerise tänaval valmib uus lasteaiahoone ning alustatakse Pirita-Kose lasteaia juurdeehitusega. Renoveeritakse Läänemere tee 31 ja Vana-Kalamaja tn 9 asuvad koolihooned ning renoveeritakse Pääsküla gümnaasium, samuti alustatakse Talllinna Prantsuse Lütseumi võimlahoone ehitusega. Plaanis on ka Tondiraba huvikooli asutamine, mis hakkab tegutsema Lasnamäel Punane 69 endises koolihoones.

«Kultuurivaldkonnas on järgmine aasta eriline seetõttu, et Tallinna peaks tulema Tall Ship Race, mis tähendab paljude suurte ja ilusate purjekate saabumist Tallinna. Valdkonna investeeringuid on peaaegu 11 miljonit. Olulisemad neist on loomaaia jääkarude kodu ehk polaarium. Algab Mustamäe kultuurikeskuse Kaja rekonstrueerimine. 770 000 eurot on ette nähtud Linnateatri kasutuses oleva Hobuveski restaureerimiseks. Samuti jätkuvad Mustpeade Maja rekonstrueerimistööd. Kultuurivaldkonnas on raha ette nähtud ka terve rea kirikute jaoks. Suurima summa saab Mustamäe kirik. Aga ka Nõmme Rahu kiriku, Kaasani kiriku ja Kaarli kiriku restaureerimiseks on vahendid ette nähtud.

Teede ja tänavate investeeringuteks on kavandatud 51 773 180 eurot. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts saab 25 157 250 eurot sihtotstarbelist investeerimistoetust, mille abil soetatakse 50 uut autobussi, rekonstrueeritakse kümme trammi ja alustatakse retrotrammide rekonstrueerimist, lõpetatakse Kopli depoo rekonstrueerimine ja jätkatakse ühistranspordipeatustesse infotabloode paigaldamist. «Osa rekonstrueeritavatest trammidest on niinimetatud retrotrammid, mis hakkavad sõitma 3. liinil,» rääkis Aas.

«See on üks põhjus, miks meie investeeringute maht on kasvanud. Tavapäraselt on busse liisingusse võtnud TLT, aga arvestades olukorda laenuturul on meie jaoks oluliselt soodsam teha need investeeringud laenuga, sest meile pakutav intress on oluliselt väiksem sellest, mida saaks TLT,» selgitas ta.

Heakorra- ja keskkonnainvesteeringuteks on kokku ette nähtud 4,8 miljonit eurot. Jutt on siis investeeringutest parkidesse. Algab Tammsaare pargi rekonstrueerimine, lisaks korrastatakse Löwenruh’, Tondiraba, Priisle ja Kopli pargid ning Stroomi ranna puhkeala ja Piiskopi aed Toompeal. Veel on kavas rajada avalike ürituste ja puhkeala Õismäe tiigi äärde. Raha on ette nähtud ka Pelgulinna väljaku täiendamiseks ja sinna linnamööbli hankimiseks.