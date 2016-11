Haabersti jõulukuusk kasvab Nurmenuku keskuses

Aasta tagasi 20. novembril istutati Nurmenuku keskuse platsil asuvale haljasalale 5,3 meetri kõrgune kuusk. Kuusk läks hästi kasvama ja praegu on ta juba ligi kuue meetri kõrgune.

Kui seni on Haabersti linnaosavalitsus igal aastal lasknud jõuludeks paigaldada ja ehtida kuuse, siis tulevikus ei ole enam elujõulist puud vaja metsas maha võtta. Kui istutatud kuusk sirgub pikemaks, saab selle jõuluehetega kaunistada.

Linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul on tegemist rohelise mõtteviisiga. «Tallinn taotleb teatavasti 2018. aastaks Euroopa rohelise pealinna tiitlit. See on meie konkreetne panus tiitli saamiseks,» lausus Jürgenson.

Selle raha, mis oleks kulunud metsast toodud kuuse toomiseks metsast ja selle paigaldamiseks ning ehtimiseks, kulutab linnaosa valitsus uute pinkide paigaldamiseks Nurmenuku keskuse platsile ja Õismäe tiigi äärde.