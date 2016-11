Fotod: politsei otsib varastatud esemete omanikke

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikud koos K-komando eriüksusega võtsid oktoobri keskel kinni mehe, kes nägu respiraatorimaski taha varjates Tallinna korterites ja ärides vargil käis.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo politseinikud koos K-komando eriüksusega võtsid kinni respiraatorimehena tuntud sarivarga / Põhja prefektuur

Maksimi kahtlustatakse kokku 48 vargusepisoodis, millest esimene ulatub tagasi 2015. veebruarisse. Mees käis kahtlustuse järgi vargil Tallinna eri piirkondades nii ettevõtetes kui ka korterites ning võttis endaga kaasa kõike, mis ette jäi. Läbiotsimisel leidsid politseinikud mehe kodust hulgaliselt esemeid, mis tõenäoliselt on varastatud, muu seas käekelli, lõhnu, alkoholi, ehteid. Ettevõtetest viis mees kaasa kohviaparaate, sülearvuteid, tööriistu, aga ka näiteks vererõhumõõtjaid.

Esitatud kahtlustuse järgi pani Maksim varguseid toime erinevates piirkondades - nii kesklinnas, aga ka Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel, Nõmmel ning Maardus. Oma identiteedi varjamiseks kasutas mees respiraatorit ning hilisemates episoodides riidest mütsi.

Kriminaalpolitseinikel on alust arvata, et pildil olevad esemed on varastatud. Seetõttu palub politsei kõigil, kes tunnevad pildil olevad asjad ära või kel on infot nende võimaliku päritolu kohta, anda sellest teada varavastaste kuritegude teenistuse vihjemeilil pohja.varavihje@list.politsei.ee.

«Iga infokild on abiks!» märkis Põhja prefektuur.

