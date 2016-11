Tallinna eelarve kasvab 50 miljoni euro võrra

«Kogu trammipark saab uueks ning ostame uusi keskkonnasõbralikke hübriidbusse. Kavandame mitmete koolide ja lasteaedade remonti, viis miljonit eurot on ette nähtud majadevaheliste teede remondiks ning 770 000 eurot anname lauluväljaku investeeringuteks,» rääkis Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas linnavalitsuse ajalehele Pealinn.

«Investeerime kõvasti rohkem, kui seda on tavaliselt tehtud. Meil on käsil mitmed väga suured teeprojektid – Haabersti ristmik, Reidi tee, Gonsiori tänav jne. Väga suur osa investeeringutest läheb ka ühistransporti, kavas on uute busside, hübriidbusside ostmine, uueneb kogu Tallinna trammipark, remondime kõik trammid. Lisaks sellele rajame trammiteed lennuväljale ja uue Kopli trammidepoo,» lisas Aas.

Raha saavad ka koolid ja lasteaiad. «Kavandame mitmete koolide ja lasteaedade remonti. Lasteaiakohtade probleem Tallinnas tervikuna on lõppemas. Uued lasteaiad tulevad kohtadesse, kus kohti jäi vajaka, et ka seal oleks kõik hästi. Järgmisel aastal valmib ka Õpetajate maja, kuhu õpetajad saavad soodsad eluasemed,» rääkis tegevlinnapea.

Linn korrastab tuleval aastal parke ja annab raha kirikutele. Ehitatakse ümber Tammsaare park ja korrastatakse Löwenruh’ parki, mida rekonstrueeritakse ka järgmisel aastal. Lisaks toetab linn Mustamäe kiriku rajamist, Kaasani kirikut, Nõmme Rahu kirikut ja Kaarli kirikut.

Suur osa eelarvest kulub järgmisel aastal teede ehituseks ja remondiks. «Kindlasti läheb edasi peatänava projekt, mis muudab tervet linnasüdant. Peatänavaga on omakorda seotud Reidi tee. Ühelt poolt pakub Reidi tee autoliikluse tarvis alternatiivi praegusele võimalusele sõita läbi Pärnu maantee, teisalt on Reidi tee suur rannapromenaadi projekt. Teeosa on selles projektis väiksem kui see, mis luuakse autovabaks liikumiseks. Rajatakse kergliiklustee, jalakäijate tee, rannapromenaad, mänguväljakud – ja see kõik on ka omakorda seotud peatänavaga. See loob võimaluse, et kesklinnas oleks rohkem jalakäijaid. Järgmise aasta eelarves on sees ka viis kergliiklusteed, mille abil soovime siduda linnaäärseid alasid omavahel. Lisaks on viis miljonit eurot ette nähtud majadevaheliste teede remondiks, rajame ka terve hulga uusi kõnniteesid ja kvartalisiseseid tänavaid,» rääkis Aas.

Spordirajatistest saab kõigepealt valmis Kalevi spordihall, teine väga suur spordiobjekt on Põhja-Tallinna spordikeskus. Lasnamäel valmib üks staadion, mida ehitatakse koos erafirmaga, ning Mustamäel ujulakompleks koos palliväljakuga. Viide linnaossa ehitatakse ekstreemspordiväljakud.

«Kavas on ka Linnateatri Hobuveski ja Mustpeade maja restaureerimine, 770 000 eurot anname lauluväljaku investeeringuteks. Kristiines alustame Kullo huvikeskus juurde suure saali ehitamist, linnaosa inimesed on läbi aastate tahtnud oma kultuurikeskust. Mustamäel alustame Kaja kultuurikeskuse kordategemist, nõmmekad aga saavad endale Nõmme maja – mitte ainult esindushoone, vaid koha, kus hakkab olema palju huvitegevust ja muud,» ütles Aas.

Lisaks saavad uue kodu jääkarud, kui loomaaias valmib polaarium.