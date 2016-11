Klandorf: võimuliit Toompeal all-linnas võimuvahekorda ei muuda

«Oleme pidanud nõu nii Toompea fraktsiooniga kui ka linnavolikogu fraktsiooniga ning jõudnud ühisele seisukohale, et Tallinna linn ei ole koalitsiooniläbirääkimiste osa. Tallinnas jääb nii nagu on,» ütles Klandorf Tallinna TV saates «Pealinnatund».

Klandorf avaldas lootust, et kui Toompeal tekib koalitsoon ja osad praegused Tallinna opositsionäärid lähevad võimuliitu Keskerakonngaa, siis muudab see kindlasti ka Tallinna volikogu töö konstruktiivsemaks. «Loodan, et tööõhkkond muutub paremaks,» märkis Klandorf, lisades, et linnavõim on alati arvestanud ka opositsiooni väärt ettepanekutega.