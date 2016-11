Keskerakonnas käib klassikalise võimuvõitluse õpikunäide – ükskõik, millise leeri otsast vaadata, ainuke liikuma ja kaklema panev jõud on võim ja atribuudid, mis võimu juurde kuuluvad, kirjutab arvamusportaali kolumnist Tarmo Pikner.

Toom loodab, et Savisaare leeri inimestele ei tehta liiga

Keskerakonna kongressil erakonna esimeheks kandideerinud ning Jüri Ratasele alla jäänud Yana Toom ütles, et peamine on saada koalitsiooni, kuid ta loodab seejuures, et n-ö Savisaare leeri inimestele ei hakata liiga tegema.