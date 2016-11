Tallinn ei kiirusta Savisaarelt valimisreklaami kulu sisse nõudma

Riigikohus selgitas Edgar Savisaare munitsipaalreklaamide kaasust analüüsides, et tegemist oli tegelikult valimistele suunatud reklaamidega ning seega üheselt keelatud annetusega - nii jäi jõusse ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) nõue Savisaarele maksta Tallinnale tagasi 116 642 eurot ja 89 senti.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tõdes, et riigikohtu lahendid on Eesti Vabariigis lõplikud ja kuuluvad täitmisele. Samas märkis Klandorf, et Tallinn ei ole antud kaasuses kunagi end kannatanuna esitlenud. «Peab otsust vaatama, sageli annab kohtuotsus ka juhised, kuidas tuleb käituda. Senini ju Tallinn pole tunnistanud end kannatanuks või et oleks linnale kahju tekitatud,» rääkis Klandorf Tallinna TV saates «Pealinnatund».

Tema sõnul saab olema huvitav, kuidas nõuda sisse kahju, mida pole väidetavale kannatanule tekitatud. «Need asjad, mis puudutavd Tallinna linna ja Edgar Savisaart, on paljus pretsedente loovad. Täpselt, kuidas neid asju lahendada, ei tea praegu keegi,» lisas abilinnapea.

Riigikohus ei rahuldanud lõppeval nädalal Edgar Savisaare kaebust haldus- ja ringkonnakohtu otsustele, millega jäeti rahuldamata tema kaebus ERJK ettekirjutusele. Riigikohtus toimus vaidlus peamiselt selle üle, kas erakonnaseadus (EKS) võimaldab ERJK-l erakonna liikme tegevust kontrollida ja talle kohustusliku ettekirjutuse teha ning kas ERJK on õigesti vaidlusalused sündmused kvalifitseerinud keelatud annetusena. Riigikohus märkis, et ERJK-l on õigus kontrollida ka erakonna nimekirjas kandideeriva isiku tegevuse vastavust erakonnaseadusele ning teha erakonna nimekirjas kandideerivale isikule kohustuslikke ettekirjutusi.

Keelatud annetus on ka see, kui kohalik omavalitsus ehk juriidiline isik tasub reklaamide eest, mille eesmärgiks oli erakonna liikme reklaamimine avalikus kohas mõjustamaks valijaid, mitte aga avalike huvide edendamine ega avalike ülesannete täitmine. Seeläbi saab erakonna liige juriidiliselt isikult rahaliselt hinnatava hüve. Erakonna liige aga ei tohi juriidiliselt isikult vastu võtta rahaliselt hinnatavat hüve, märkis riigikohus.

EKS-i kohaselt kohustatakse ERJK ettekirjutusega erakonna nimekirjas kandideerinud isikut kandma annetus riigieelarvesse. Riigikohus märkis, et ettekirjutusega pandud kohustus tagastada keelatud annetus selle riigieelarvesse kandmise asemel Tallinna linnale kui annetuse tegijale ei saa rikkuda kaebaja õigusi, kuna see ei halvenda kaebaja olukorda võrreldes kohustusega kanda see riigieelarvesse. Kuigi EKS on küll sõnastatud ebaõnnestunult, võimaldab see säte teha ka erakonna nimekirjas kandideerinud isikule ettekirjutuse annetuse tagastamiseks selle teinud isikule ehk Tallinna linnale.

Riigikohus nõustus kohtute seisukohtade ja põhjendustega, et avalikus ruumis eksponeeritud reklaamide ehk Hiiu staadioni reklaami «Tallinn liigub» ja telekanalis PBK jooksnud reklaamide näol oli tegemist keelatud annetusega. Seega jääb kehtima ERJK ettekirjutus, millega kohustati Edgar Savisaart tagastama Tallinna linnale keelatud annetuse 116 642 eurot ja 89 senti.