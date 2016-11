Politsei tahab muuta Tammsaare pargi suitsuvabaks alaks

Kesklinna politseijaoskonna piirkonnavanema Uudo Sepa sõnul veedavad noorte seltskonnad väga palju vabast ajast erinevates avalikes kohtades. «Tammsaare park on üks sellistest kohtades, kuhu õhtuti kogunevad seltskonnad, kes tarvitavad alkoholi, suitsetavad ja lärmavad,» märkis Sepa.

Oktoobris tegi politsei ettepaneku Tallinna linnale, et parki paigaldataks linnakaamerad ning täiendavat tänavavalgustus. "«imedamal alal on noortel rohkem anonüümsust ning julgust koguneda ja korrarikkumisi toime panna. Täiendav valgustus muudaks piirkonna valgemaks ja vähendaks võimalust õigusrikkumise korral varjatuks jääda,» rääkis Sepa BNSile

Kuna noorukite seas on palju alaealisi, kes koos täiskasvanutega suitsetavad, võiks politsei hinnangul kaaluda pargi territooriumi suitsuvaba alaks muutmist. Sepa lisas, et juunist oktoobrikuu lõpuni on parki tehtud ligi veerandsada väljakutset, mis on seotud erinevate rikkumistega.

«Kuigi noorte seas tehakse pidevalt ennetustööd selleks, et selgitada sõltuvusainete tarvitamise tagamaadest, siis paraku on alkoholi tarvitamine ning suitsetamine noorte seas väga levinud. Kui 4. klassis on alkoholi proovinud ligi veerand õpilastest, siis 8. klassis on see suurusjärg juba 70 protsenti. Enamjaolt tarvitatakse alkoholi koos sõpradega peol või väljas olles, kui kambavaim tugev,» rääkis Sepa.

Vanemad peaksid Sepa sõnul pöörama tähelepanu sellele, kus nende lapsed aega veedavad, kellega suhtlevad ja mida väljas olles või sõpradega koos tehakse. Kindlasti peaks kokku leppima kellaajad, mil nooruk peaks koju tulema või andma teadma, kus ta asub.

Tallinna Kesklinna valitsus pöördus politsei ettepaneku asjus sotsiaalministeeriumi poole. «Käesoleval juhul on Tallinna Kesklinna valitsusele laekunud märgukiri PPAlt, kus palutakse kaaluda Tammsaare pargi suitsuvaba alaks muutmist. Sellest lähtuvalt pöördume sotsiaalministeeriumi poole juhiste saamiseks küsimuses, kas linnal ja linnaosal on võimalik enda korraldusega kehtestada Tammsaare pargis suitsetamisvaba ala tuginedes tubakaseadusele,» seisab linnavõimu pöördumises.